28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü - Son Dakika

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Geçtiğimiz ağustos ayında da emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderilmişti. Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

KOMUTANLIKLARA TALİMAT VERİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi. Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.

Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA BİLGİLENDİRİLDİ

Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığı'na yönlendirdi. Personel Başkanlığı'nın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi.