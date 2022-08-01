Çevik Bir cezaevinden çıktı - Son Dakika
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Çevik Bir cezaevinden çıktı

01.08.2022 21:48
Çevik Bir cezaevinden çıktı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri 'demans' hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

"Böyle güzel şeylerin peşinde olun"

Cezaevi önüne gelen yakınları ile kısa bir süre sohbet eden Bir, tahliyenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, "Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim" dedi. Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, "Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz" diye konuştu. - İZMİR

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28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı! 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı! 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi
Kaynak: İHA

Çevik Bir, 28 Şubat, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çevik Bir cezaevinden çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevik Bir cezaevinden çıktı - Son Dakika
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