Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi - Son Dakika
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Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi

02.08.2022 01:15

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıkar çıkmaz Bodrum'daki yazlığına geldi.

Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi

Çevik Bir, gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna "Buralar çok değişmiş" diye cevap verdi

MUĞLA - 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıkar çıkmaz Bodrum'daki yazlığına geldi. Bodrum'daki yazlığına girişte gazetecilerin "Ne hissediyorsunuz" sorusuna "Buralar çok değişmiş" diye cevap veren Bir, yazlık evine girip kameralardan uzaklaştı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri 'demans' hastalığı tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından alınan Çevik Bir Bodrum'daki yazlığına geldi. Gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna Çevik Bir "Buralar çok değişmiş" cevabını verdi. Güçlükle yürüdüğü görülen Çevik Bir ağır adımlarla evine girdi.

YORUMLAR
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28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2) 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2) Çevik Bir cezaevinden çıktı Çevik Bir cezaevinden çıktı
Kaynak: İHA

Çevik Bir, 28 Şubat, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi - Son Dakika
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