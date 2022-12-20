28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece cezaevinde hayatını kaybetti. Avar'ın uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Emekli generallerden Erol Özkasnak ile aynı odayı paylaşan Avar'ın uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ettiği aktarılırken, nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan ve agresif hareketlerde bulunan emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırdığı ifade edildi.
28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi. Avar'ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.
Öte yandan Vural Avar'ın vefatını, Sözcü gazetesinin ulaştığı 28 Şubat sanıklarının avukatlığını yapan Aykanat Kaçmaz da doğruladı.
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