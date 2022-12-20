28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

20.12.2022 10:26
28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece Sincan F Tipi Cezaevi'nde kaldığı odada hayatını kaybetti. Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Avar'ın bir süredir ilaçlarını almayıp agresif hareketlerde bulunduğu ve kısa süre önce de kaburgasını kırdığı öğrenildi.

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece cezaevinde hayatını kaybetti. Avar'ın uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

UZUN SÜREDİR DEMANS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Emekli generallerden Erol Özkasnak ile aynı odayı paylaşan Avar'ın uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ettiği aktarılırken, nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan ve agresif hareketlerde bulunan emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırdığı ifade edildi.

CEZAEVİNDE 28 ŞUBAT HÜKÜMLÜLERİNDEN 10 KİŞİ KALDI

28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi. Avar'ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.

ÖLÜM HABERİNİ SANIKLARIN AVUKATI DA DOĞRULADI

Öte yandan Vural Avar'ın vefatını, Sözcü gazetesinin ulaştığı 28 Şubat sanıklarının avukatlığını yapan Aykanat Kaçmaz da doğruladı.

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28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti 28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (2) YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (2)

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