28 Şubat davasında 16 sanık için 20 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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28 Şubat davasında 16 sanık için 20 yıla kadar hapis talebi

20.06.2022 13:35
28 Şubat davasında 16 sanık için 20 yıla kadar hapis talebi

YARGITAY'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 28 Şubat davasında mütalaasını açıklayan savcı, dönemin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın, 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

YARGITAY'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 28 Şubat davasında mütalaasını açıklayan savcı, dönemin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın, 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Dönemin simge ismi Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 18 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamlayarak, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna varılarak, müebbet hapis cezaları bozuldu. Ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararları da onandı.Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında, sanıklardan bazıları ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek, cumhuriyet savcısına söz verdi. Mütalaasını açıklayan savcı, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya, Muhittin Erdal Şenel, Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının savunma için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 28 Şubat davasında 16 sanık için 20 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

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