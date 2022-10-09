28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü - Son Dakika
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28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü

09.10.2022 14:27
28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü

28 Şubat döneminde Ankara Sincan'da tankların yürütülmesi emrini veren dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral İzzettin İyigün yaşamını yitirdi. İyigün, yaşananların ardından, 28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürüten, balans ayarı yapan benim" ifadelerini kullanmıştı.

1997 yılında İran'ın Ankara Büyükelçisi'nin de katıldığı Kudüs gecesinde yapılan gösterilerin ardından Sincan'da tankların yürütülmesi emrini veren emekli Korgeneral İzzettin İyigün hayatını kaybetti.

KARACAAHMET MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

O dönem Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan İzzettin İyigün, İstanbul Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

DAVASI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İyigün " 28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürüten, balans ayarı yapan benim" demişti. 28 Şubat soruşturması sırasında tutuklanan ve daha sonra serbest kalan emekli generalin davası zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü. Ancak Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 16 eski komutan ile birlikte yeniden yargılanmaya başlandı.

"SUÇ OLACAĞINI ANLATTIM AMA İKNA EDEMEDİM"

İzzettin İyigün, tankları ile ilgili olarak yıllar sonra şu açıklamayı yapmıştı; "Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga beni aradı ve "Sincan'dan 80 tank geçir" dedi. Bunun suç olacağını, sorumluluğunun büyük olduğunu anlattım ama ikna edemedim. İki gün sonra planlı bir yürüyüşümüz vardı, onu erkene aldık. 80 tankı 20'ye indirdim. Konvoy Sincan'dan geçti."

İZZETTİN İYİGÜN KİMDİR?

İzzettin İyigün, 19 Ağustos 1938 tarihinde Kilis'te doğdu. 1956'da Işıklar Askerî Lisesinden, 1958'de Kara Harp Okulundan mezun oldu.1959'da Topçu Okulunu, 1965'te Kara Harp Akademisini ve 1979'da NATO Savunma Kolejini bitirdi.

1984'te tuğgeneral, 1988'de tümgeneral, 1992'de korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesiyle Eğitim ve Doktrin Komutanlığı yaptı. 28 Şubat Süreci sırasında bu görevi yürütürken Doğu Aktulga'nın verdiği emirle Sincan'da İyigün'e bağlı birliklerden çıkan tanklar tatbikat yaptı. 1997'de emekli oldu.

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SON DAKİKA: 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü - Son Dakika
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