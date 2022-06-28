28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir için 'İnfazın ertelenmesi gerek' raporu - Son Dakika
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28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir için 'İnfazın ertelenmesi gerek' raporu

28.06.2022 15:29
28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir için 'İnfazın ertelenmesi gerek' raporu

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve infaz erteleme talebi doğrultusunda İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir için düzenlenen raporda, demans tanısı mevcut olduğu...

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve infaz erteleme talebi doğrultusunda İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir için düzenlenen raporda, demans tanısı mevcut olduğu ve hastalığının ilerlediği, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı, infazının ertelenmesi gerektiği belirtildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin simge ismi Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 18 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamlayarak, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna varılarak, müebbet hapis cezaları bozuldu. Ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararları da onandı.

İNFAZ ERTELE TALEBİHükmün kesinleşmesinin ardından rütbeleri sökülen ve geçen yıl Ağustos ayında cezaevine giren Çevik Bir'in, avukatı Ümit Kara, 15 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebiyle dilekçe verdi. Dilekçede, Çevik Bir'in ileri demans hastası olduğu, cezaevi koşullarında cezanın anlam ve sonucunu idrak edemediği, yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları olduğu iddia edildi.  HASTANE RAPORU: HASTALIĞI İLERLEMİŞTİRBu talebin ardından Çevik Bir, 21 Haziran'da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkik ve incelemelerin ardından hazırlanan rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, "Hasta 21-24 Haziran tarihleri arasında Nöroloji Kliniği adına mahkum koğuşuna yatırılarak izlenmiştir. Hastanın demans tanısı mevcuttur. 3 Eylül 2021'de yapılan testle 21 Haziran 2022'de yapılan test karşılaştırıldığında geçen süre içinde kötüleşme izlenmiştir" denildi. Yapılan diğer muayene sonuçlarının da yer aldığı raporun sonuç kısmında ise, "Cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettiremez. Hastanın demans tanısı olup, hastalığı ilerleyicidir. Cezasının infazının ertelenmesi gerekir. Hastalığı süreklidir. Hastanın rehabilitasyon ile düzelebilecek bir hastalığı olmadığı için R tipi ceza infaz kurumunda kalması uygun değildir" denildi. Savcılığın, raporu inceledikten sonra Adli Tıp Kurumu'na göndermesi, oradan gelecek sonuç doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Çevik Bir, 28 Şubat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir için 'İnfazın ertelenmesi gerek' raporu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir için 'İnfazın ertelenmesi gerek' raporu - Son Dakika
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