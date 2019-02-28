28 Şubat'ın 22. Yıl Dönümü

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Aksaray Şubesi tarafından 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Aksaray Şubesi tarafından 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Kuddusi Bakar, 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen halen unutulmadığını söyledi.



Bakar, "Bir ülkede silah zoruyla ve kaba kuvvet kullanarak, ülke yönetimine el konulmasına darbe denilmektedir. Maalesef ülke tarihimiz de darbelerle doludur. 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 ihtilali, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz darbe kalkışması. Genelde tüm darbeleri ve özelde ise şu an yıl dönümünde olduğumuz 28 Şubat darbesini bir kez daha kınıyor ve red ediyoruz." dedi.



Milletvekili Cengiz Aydoğdu da, "28 Şubat'ta çok büyük bir şeye cüret edildi. Bir şey başarılamadı ve yapılamadı ama Türk milletinin kalbi kırıldı. Milletin kalbinde yaşattığı ve bizi bu topraklarda tutunmamızı sağlayan temel değerler eleştiri konusu yapıldı. 28 Şubat istinası bir durumdur. 28 Şubat millete karşı yapılmıştır." şeklinde konuştu.



Programa, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve vatandaşlar katıldı.

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