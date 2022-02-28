28 ŞUBAT'IN YILDÖNÜMÜNDE BEYAZIT MEYDANI'NDA BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika
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28 ŞUBAT'IN YILDÖNÜMÜNDE BEYAZIT MEYDANI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

28.02.2022 18:18

İSTANBUL 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, 28 Şubat Post Modern Darbesi'nin 25'inci yıl dönümü nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, 28 Şubat Post Modern Darbesi'nin 25'inci yıl dönümü nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, Beyazıt Meydanı'nda saat 11.00'de toplandı. Cübbelerini giyen avukatlar adına basın açıklamasını İstanbul 2 Nolu Barosu Üyesi Av. Mehmet Alagöz okudu.

Av. Mehmet Alagöz, "Takvimler 28 Şubat 1997'yi gösterdiğinde, literatüre post-modern darbe olarak geçen bir darbeyle, darbeler envanterimize bir yenisi daha eklenmiştir. Dolayısıyla 28 Şubat'ı hatırlamak, onun üzerine düşünmek, demokrasi tarihimiz üzerine düşünmek demektir. Bugün burada 25'nci yılında 28 Şubat Darbesi'ni bir kez daha hatırlamak, gelecek nesillerin huzur, mutluluk ve refahının darbelerle kesintiye uğratılmasının engellenmesini sağlayacak bir panzehir işlevi görmektedir. Bizim asıl amacımız, insanlarımızın huzur ve refah içinde, yarınlarından endişe duymadan, özgür ve bağımsız yaşamanın teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yönetiminin, milletimizin özgür iradesiyle oluşturacağı ellerde, herkesin temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alacak, adil, demokratik hukuk devleti idealinin yaşatılmasıdır. İşte bu ideal, darbelerin olmadığı, hukukun egemen olduğu, huzurlu bir Türkiye'nin teminatıdır" dedi.

28 ŞUBAT'IN YILDÖNÜMÜNDE BEYAZIT MEYDANI'NDA BASIN AÇIKLAMASI
28 ŞUBAT'IN YILDÖNÜMÜNDE BEYAZIT MEYDANI'NDA BASIN AÇIKLAMASI
28 ŞUBAT'IN YILDÖNÜMÜNDE BEYAZIT MEYDANI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

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Beyazıt Meydanı, 28 Şubat, İstanbul, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 28 ŞUBAT'IN YILDÖNÜMÜNDE BEYAZIT MEYDANI'NDA BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika


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