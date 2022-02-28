"28 Şubat" konulu sergi açıldı - Son Dakika

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Konya İl Başkanlığınca, kentte "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi açıldı.

Konya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılış konuşmasını yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, 28 Şubat sürecinde büyük acılar çekildiğini söyledi.

Kutlu, toplumun bütün kesimlerinin bu acıdan nasibini aldığını belirterek, "Sadece siyasal iktidarın değil, dini değerlerimizin, eğitimimizin, toplumsal düzenimizin, kültürümüzün, bütün değerlerimizin hedef alındığını gördük. Dolayısıyla 28 Şubat'ı hiçbir şekilde unutmamamız, unutturmamız gerekiyor." dedi.

ASDER Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz ise 28 Şubat'ın toplumun psikolojisine kazıdığı bir dönem olduğunu ifade etti.

Kanmaz, 28 Şubat'ın geçmişin en karanlık dönemlerinden birinin adı olduğunu vurgulayarak, "Mili iradeye inanmayanların hala farklı tezgah bulma arayışının ve tezgahtarlar bulma çabalarının artık sona ermesi için ASDER olarak her zaman dillendirdiğimiz ve çok geç kalınan sivil bir anayasa, bu darbe hevesçilerinin heveslerini kursağında bırakacak kalıcı ve köklü bir çözüm olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi gezildi.

Açılış törenine Kutlu ve Kanmaz'ın yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile vatandaşlar katıldı.