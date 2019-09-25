Son Dakika Haberleri: 28 Şubat mağdurlarından Diyarbakır annelerine destek
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28 Şubat mağdurlarından Diyarbakır annelerine destek

1 saat önce

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, "Bizler 28 Şubat'ın genç kızları ve bugünün anneleri olarak acılı annelerimizin direnişini tek yürek olup destekliyoruz.

28 Şubat mağdurlarından Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, "Bizler 28 Şubat'ın genç kızları ve bugünün anneleri olarak acılı annelerimizin direnişini tek yürek olup destekliyoruz." dedi.

İlyas, 28 Şubat mağdurları adına yaptığı açıklamada, Diyarbakır HDP İl Binası önündeki anne direnişinin, PKK'nın tüm tehditlerine rağmen ısrar ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Anadolu toprakları üzerindeki kirli emellerin sürdüğünü belirten İlyas, "Belki bir dönem, özellikle de darbeler döneminde başarılı olduklarını zannetseler de küllerinden doğan bu aziz millet gerek 28 Şubat'ta gerekse 15 Temmuz'da büyük bir irade ortaya koydu. Şimdiyse güneydoğudaki analarımız ile bu millet yeni bir tarih yazıyor. Analarımız, emperyalist güçlerin bu ülkede oluşturmaya çalıştıkları zulümlere karşı büyük bir gedik açıyorlar.

Diyarbakır HDP il binası önündeki annelerin evlatlarına ulaşmak için sürdürdüğü bu direniş, PKK'nın tüm tehditlerine rağmen ısrar ve kararlılıkla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine desteğin çığ gibi büyüdüğüne dikkati çeken İlyas, şunları kaydetti:

"Bizler inanıyoruz ki bu eylemin sonunda annelerimiz tıpkı bu eylemin fitilini ateşleyen Hacire anamız gibi yavrularına kavuşacaktır. Bizler 28 Şubat'ın genç kızları ve bugünün anneleri olarak acılı annelerimizin direnişini tek yürek olup destekliyoruz. Çünkü 28 Şubat'ta bizim geleceğimize sur örenlerle, bugün annelerimizin yüreğine hançer vuranlar arasında hiç bir farkın olmadığını biliyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 28 Şubat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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