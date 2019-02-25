28 Şubat Mağduru Askeri Öğrenci İadeiitibar İstiyor

İzmir Gaziemir Hava Astsubay Hazırlama Okulundan 28 Şubat sürecinde haksız yere atılan Mehmet Burak Muştalı, iadeiitibar istiyor.

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - İzmir Gaziemir Hava Astsubay Hazırlama Okulundan 28 Şubat sürecinde haksız yere atılan Mehmet Burak Muştalı, iadeiitibar istiyor.



Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 39 yaşındaki Muştalı, aradan 19 yıl geçmesine rağmen Hava Astsubay Hazırlama Okulundan haksız yere atılmasını unutamıyor.



Muştalı, babası Kıbrıs gazisi emekli Deniz Astsubay Mehmet Hakkı Muştalı gibi ülkesine asker olarak hizmet etmeyi hayal ederek girdiği askeri okuldan 5 ay sonra TSK İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik İşbirliği Yönergesi kapsamında tazminat ödettirilerek atıldı.



Memleketine döndükten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Muştalı, bir süre babasına iş yerinde yardım etti. Ücretli öğretmenlik de yapan Muştalı, 2004'de halen sürdürdüğü Vezirköprü Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Merkezinde çalışmaya başladı.



Mehmet Burak Muştalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir öğrenciyken gerekçe gösterilmeden okuldan atılmasının kendisinde büyük üzüntüye neden olduğunu söyledi.



Hükümetin, görevdeyken atılan askerlere 2009'da iadeiitibarlarının verilmesi yolunu açmasının ardından CİMER, BİMER ve AKİM'e başvurduğunu belirten Muştalı, askeri okuldan haksız yere atılan öğrencilerin de kapsama alınmasını istediğini aktardı.



Kamu Denetçiliği Kurumuna da başvuru yaptığını anlatan Muştalı, "Kamu Denetçiliği Kurumu beni haklı buldu. İadeiitibarımın verilmesi taraftarı oldu. İlgili kurumlara da tavsiye kararı çıkarıldı. İnşallah bekliyoruz, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çünkü beni okuldan attıkları zaman herhangi bir gerekçe söylenmedi. Annemin başının kapalı olması, dini inançlarım nedeniyle atıldığımı düşünüyorum." dedi.



"Bu şekilde yaftalanınca canınız acıyor"



Okuldan atılma sebebi olarak gösterilen istihbarata karşı koruma maddesinin vatan hainliği olarak değerlendirildiğine işaret eden Muştalı, şunları kaydetti:



"O süreçte ailemin desteği çok oldu ama süreç bize ağır geldi. Benim büyük dedem Yemen, diğer dedem Çanakkale, bir diğer büyük dedem Batı cephesi, babam Kıbrıs gazisi. Babam, aynı zamanda deniz astsubayı emeklisi. Benim ömrüm, çocukluğum askeri okulda ve birlikte geçmiş. Asker çocuğusun, vatanı milleti biliyorsun. Bir şehit haberi aldığında bunu kendinde yaşarsın. Askerlerle aynı tabildotta yemek yedik, oyun oynadık. Bu şekilde yaftalanınca kafanızı yerden yere vurasınız geliyor. Canınız acıyor. Hak etmediğiniz bir şey. 15 Temmuz'u yaşadık, en başta bizler çıktık sokaklara, demokrasi nöbetimizi tuttuk. Vatanımıza sahip çıktık."



"Bir kurguydu, oyundu ve bu oyunun aleti oldular"



Kıbrıs gazisi emekli deniz Astsubay Mehmet Hakkı Muştalı da görev süresince namaz kılması ve eşinin başının kapalı olması nedeniyle zorluklar yaşadığını vurguladı.



Aynı sorunları yaşayabileceği endişesiyle oğlunun asker olmasını istemediğini dile getiren Muştalı, buna rağmen vatanseverlik duygularıyla askeri okula gittiğini belirtti.



FETÖ mensuplarının çeşitli bahanelerle vatan evlatlarını atarak kendi adamlarını orduya yerleştirdiğini vurgulayan Muştalı, şunları söyledi:



"Bizim çocuğumuz vatana ihanet etmedi. Atılma sürecinden sonra özellikle güvenlik soruşturması istedim. Devlete karşı ne suç işlemiş benim evladım? Ben işlememişim, alnımın akıyla emekli olmuşum. Dedelerim hep gazi. Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Bunlardan vatana, bayrağa, ezana hainlik, haşa çıkabilir mi? Çıkmaz. Bir kurguydu, oyundu ve bu oyunun aleti oldular. Bizim ricamız, devletimizden beklentimiz, evlatlarımıza sahip çıkmaları."

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