28 Şubat Mağduru Bağımsız Belediye Başkanı Seçildi

Elazığ
'ın Keban
Belediye Başkanlığını 28 Şubat
sürecinde başörtüsünden dolayı memurluktan atılan geçen dönem AK Parti
'den belediye başkanlığı yapan bağımsız aday Fethiye Atlı
kazandı.
Keban Mal Müdürlüğü'nde 2000 yılında görev yaparken başörtüsünden dolayı memurluktan atılan, 2014'de AK Parti'den Keban Belediye Başkanı seçilen Atlı, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bağımsız aday olarak katıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Atlı, 905 oy ile başkanlığa yeniden seçildi.
Kendisini belediye başkanlığı görevine ikinci kez layık gören Kebanlılara teşekkür eden Atlı, AK Parti'den aday gösterilmemesine rağmen partisine hiçbir küskünlüğünün olmadığını, her zaman için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın emirleri doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.
"Size hizmet edebiliyorsam Cumhurbaşkanımızın sayesindedir"
28 Şubat mağduru olmasının elde ettiği başarıyı daha da anlamlı kıldığını vurgulayan Atlı, şöyle devam etti:
"Başörtümden dolayı 2000 yılında Keban'da çalışırken memuriyetten atıldım. 2013 yılında Cumhurbaşkanımızın başörtüsüne getirdiği özgürlük nasip oldu AK Parti'den aday oldum, 2014 yılında da ilk defa Keban'da AK Parti kazandı. Biz de halkın teveccühü ile belediye başkanlığı seçimlerini kazandık. Yaptığımız hizmetlerden dolayı halk teveccüh gösterdi ve tekrar belediye başkanı seçti. Hizmet edebiliyorsam Cumhurbaşkanımızın sayesindedir." Belediye Başkanı Atlı
'nın eşi Ali Atlı
ise 28 Şubat mağduru eşinin ilçede üst üste ikinci kez belediye başkanı seçildiğini söyledi.
Eşinin bu başarısının zorluklar karşısında yılmaması, ümitsizliğe kapılmaması, içindeki vatan ve millet sevgisiyle hizmet etme aşkından geldiğini aktaran Atlı, "Memleketine faydalı olmak için her zaman gecesini gündüzüne katarak çalıştı." ifadesini kullandı.
"Hizmetlerinden dolayı onu destekledik"
Vatandaşlardan Saim Fırat
, Atlı'nın önemli hizmetler sunduğunu, bu hizmetleri yaparken, herkese eşit mesafede durduğunu aktardı.
İmkanları doğrultusunda herkese yardımcı olmaya çalıştığını aktaran Fırat, "13 çocuğum, 17 torunum ve 5 gelinim var. Hizmetlerinden dolayı onu destekledik." dedi. Güllü Aydın
da kadınlar olarak Atlı'ya güvendiklerini ve inandıklarını bu nedenle kendisini desteklediklerini aktardı.
Aydın, "Fethiye hanım işinde başarılı, çok hizmet yaptı. Bu hizmetler dolayısıyla herkes yine onu istedi." diye konuştu.