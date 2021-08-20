Üye Girişi
28 Şubat mağduru Kanmaz: "Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz" - Son Dakika

28 Şubat mağduru Kanmaz: "Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz"

20.08.2021 18:44

28 Şubat mağduru Kanmaz: "Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz" 28 Şubat post modern darbesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç edilen ve 2011 yılında çıkan 6191 sayılı kanun ile emekli olan Adaleti Savunanlar Derneği Konya Şube Başkanı...

28 Şubat mağduru Kanmaz: "Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz"

KONYA - 28 Şubat post modern darbesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç edilen ve 2011 yılında çıkan 6191 sayılı kanun ile emekli olan Adaleti Savunanlar Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, "Artık cezaevinde cezalarını çekecekler, cezaevinde müebbet cezasıyla bize yapmış oldukları zulümleri düşünecekler. Herhangi bir şekilde onların yaşlarından dolayı veya başka bir hastalıklarından dolayı kesinlikle cezaevinden tahliye edilmesini istemiyoruz" dedi.

28 Şubat davasında alınan müebbet hapis cezası kararları Yargıtay tarafından onandı. Hükmün kesinleşmesinin ardından davada yargılanan 14 sanık hakkında infaz süreci başlatılarak emekli Orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlatan Adaleti Savunanlar Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, "28 Şubat sürecinde yaşadığımız, 2013'den bu tarafa gelen yargılama neticesinde 105 kişi ile başlayan bu iddianame suçluları en son 21 kişiye düşmüştü ve bunlardan 7 kişi de zaman aşımından dolayı tahliye kararı verilmişti. En son dün alınan karar neticesinde Yargıtay'ımızın 28 Şubat çalışma grubunun cuntasında 14 generalin tutuklanmasına ve cezaevinde müebbet hapis yatmasına karar verildi. Bu bizim için çok önemli. Ülkemiz son 110 yıldan beri hep darbe sürecini yaşadı ama 28 Şubat diğer darbelere benzemedi. Çünkü batı çalışma grubu silahla müdahale etmedi. O zamanın millet idaresiyle yönetime gelen hükümeti bir şekilde devirerek diğer siyasi partilerimizi kullanarak maalesef iktidarı değiştirdi. İktidarı değiştirdikten sonra özellikle milletimizin değerleriyle mücehhez olan kurumları, kuruluşları sivil toplum kuruluşları ve bunların içerisinde öğretmeniyle, hanım kardeşlerimizle, üniversite öğrencilerimizle 28 Şubat 97, 98 ve 99 dönemlerinde ülke içerisinde müthiş bir kaos yaşandı" dedi.

"Gerçek inancımızdan dolayı silahlı kuvvetlerden ihraç edildik"

Adaleti Savunanlar Derneği Konya Şube Başkanı Kanmaz, "Yine o dönemde Yargıtay'ımız Danıştay'ımız o dönemin hukukçuları maalesef genelkurmayın brifinglerine katılarak, talimatları uygulayarak 28 Şubat'ın içerisinde mücadele eden kardeşlerimizi sadece düşünceye göre yargılayıp ve maalesef 400 civarındaki bu kardeşlerimiz halen cezaevinde çile çekiyor. Silahla en ufak bir şey yapmamış. Çünkü bizim geçmişimiz olsun, şu anda olsun biz Türk milleti içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleriyle beraber peygamber ocağı olarak görüp onla mücadele eden insanlarız. Bizim en ufak bir terör hadisemiz yoktur. Bizim görevimiz çok sevdiğimiz silahlı kuvvetlerimizin içinde görev alırken dışarıdan gelen düşmana karşı mücadele etmek. Ama 28 Şubat döneminde yapılan bu uygulama neticesinde kesinlikle bir suçu olmadan sadece disiplinsizlik düşüncesiyle ama gerçek inancımızdan dolayı bin 400 civarındaki silahlı kuvvetler mensubu silahlı kuvvetlerden ihraç edildi" şeklinde konuştu.

"FETÖ o dönemde kendisine inancı olmayan subay ve astsubayları bir şekilde ihraç etti"

ASDER Konya Şube Başkanı Kanmaz, "Geriye doğru baktığımız zaman bunun da büyük bir proje olduğunu, FETÖ'nün o dönemde kendisine inancı olmayan subay ve astsubayları bir şekilde ihraç ederek daha sonra 2000'li yıllarda da balyoz iddianamesiyle tasfiye ederek kendilerinin önünü açmışlar. Rabbim tabii ki bunlara müsaade etmedi ama 2016 değil de 2019 veya 2020 yılında o dönem yaşansaydı bunlar sessiz ve kansız bir şekilde ülkeyi ele geçireceklerdi. Ama Rabbim müsaade etmedi, 15 Temmuz'u yaşadık 250 şehidimiz 3 bin 200 tane gazimiz var" ifadelerini kullandı.

"Bunlar artık cezaevinde ceza çekecekler bize yapmış oldukları zulümleri düşünecekler"

Dernek olarak mücadele ettiklerini anlatan Kanmaz, "Biz Cumhurbaşkanlığına bir liste verdik. Biz göreve yine hazırız diye. Çünkü biz başımıza gelen tüm sıkıntıya biz sabrettik biz dedik ki bizi biz yapan değerlerle AK Partimiz bizim haklarımızı alır dedik. 2011 yılında bizimle ilgili bir yasa çıktı ama eksik çıktı. Biz yine hamd ediyoruz ki arkadaşlarımızın birçoğunun mağduriyetleri bir şekilde giderildi. Biz istedik ki Yargıtay'ımız bu konuda 2013 yılında açılan 28 Şubat batı cuntasının yargılama neticesinde bizim de haklarımızı alır düşüncesinde mücadele ettik. Aylarca 28 Şubat yargılamalarına katıldık Ankara'daki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ama sonuca baktığımız zaman bizi sevindiren bir tarafı var üzüntü olan bir tarafı var. Sevinen tarafımız 14 tane batı çalışma içerisinde bulunan cunta bunun başında bulunan Çevik Bir olmak üzere bunlar artık cezaevinde ceza çekecekler, cezaevinde müebbet cezasıyla artık bize yapmış oldukları zulümleri düşünecekler. Biz bundan dolayı çok memnunuz. Herhangi bir şekilde onların yaşlarından dolayı veya başka bir hastalıklarından dolayı kesinlikle cezaevinden tahliye edilmesini istemiyoruz. Çünkü bu şekilde olup cezaevlerinde 28 Şubat mağduru olan büyük abilerimiz kardeşlerimiz var şuanda onlar orada çile çekiyor. Bizim beklentimiz şudur, uğramış olduğumuz mağduriyetten dolayı müşteki idik bu nedenle oluşan haklarımızın verilmesini istiyoruz. Yani bizim önümüzün açılmasını istiyoruz. Yani biz özetle yargılanmak istiyoruz. Eğer bizi yargılamıyorlarsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, MHP, diğer partileriyle bizim haklarımızın verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dikkat ederseniz biz hiçbir zaman sokaklara taşmadık"

Kendilerinin o dönemden bugüne mağdur olduklarını anlatan Başkan Mehmet Kanmaz, "Çünkü biz mağduruz. Bu bin 400 civarındaki kardeşimiz onun artısında karalama mağduru olan 3 bin kardeşimiz bu şekilde mağdur ama hiç birinden ses çıkmıyor. Dikkat ederseniz biz hiçbir zaman sokaklara taşmadık. Biz ülkemizde silahlı kuvvetlerimizle beraber bu ülkenin değerleriyiz, biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki günlerde meclis açıldığı zaman bizlerin haklarının alınması konusunda meclisimiz bizim için bir karar verecektir" ifadelerini kullandı.

28 Şubat mağduru Kanmaz: Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz
28 Şubat mağduru Kanmaz: Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz
28 Şubat mağduru Kanmaz: Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz
28 Şubat mağduru Kanmaz: Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz

28 Şubat, Emekli, Konya, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 28 Şubat mağduru Kanmaz: 'Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi 19:22 Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı 18:31 NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı 17:15 Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş 16:26 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 16:09 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti 15:27 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak         
19:36
Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak         
18:49
Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti         
18:08
Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı         
17:18
Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor         
16:30
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı         
16:14
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi         
16:06
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 20:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 28 Şubat mağduru Kanmaz: "Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement