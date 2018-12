28 Şubat Mahkumları Yeniden Yargılansın" Talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı Ramazan Beyhan, 28 Şubat 'tan dolayı mağdur olan insanların bu durumunun devam ettiğini belirterek, "2018'in son 28'i bugün. Yaklaşık 20 yıldır yüzlerce mağdur ve mağdur ailesi bu acıyı yaşamaktadır. Açılan yara hala kanamaktadır. Çağrımız bu insanların mahkemenin önüne yeniden çıkarılması ve yargılanmasıdır." dedi. Çağlayan 'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, basın açıklaması yaptı.MAZLUMDER Genel Başkanı Başkanı Ramazan Beyhan, basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, her ayın 28'inde açıklama yaptıklarına değinerek, "2018'in son 28'i bugün. Yaklaşık 20 yıldır yüzlerce mağdur ve mağdur ailesi bu acıyı yaşamaktadır. Açılan yara hala kanamaktadır. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Meclise, Adalet Bakanlığı 'na çağrımızı hep yineledik. Çağrımız bu insanların mahkemenin önüne yeniden çıkarılması ve yargılanmasıdır." dedi.Basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu üyesi avukat Abdullah Yusuf Kaygusuz ise şunları söyledi:"Çok sayıda kişi ve kurumun desteğiyle 2018 yılı boyunca 28 Şubat mahpuslarının halen devam eden mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye genelinde cezaevi ve adliye önlerinde, meydanlarda ve dernek binalarımızda, haftalık ve aylık toplantılar düzenledik, mağdurları dinledik, basın açıklaması yaptık. Her bir eylemde '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' ve '28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın' talebini dillendirerek halen devam eden zulmün sonlandırılması çağrısında bulunduk.Gündeme gelen af ya da şartlı tahliye indirimi mahiyetindeki düzenlemelerde de 28 Şubat mahpuslarının kapsam dışı bırakıldığını gözlemledik. Teşebbüsün ötesine geçip gerçekleşmiş bir darbe olarak gündemimize oturan 28 Şubat darbesi halen insan öğütürken 20-25 yıllık mahpusların aileleri cezaevi yollarında süründürülürken çocuklar babasız büyümek, anneler çocuklarına hasret bir ömür sürdürmek zorunda kalırken bir yılı daha geride bırakıyoruz."Taleplerini yinelediklerini anlatan Kaygusuz, "28 Şubat'ın brifingli yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi, 28 Şubat'ın tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının kararlarıyla hapsedilen hemen her çevreden mazlumun tahliyesi, brifingli ve paralel yargı zeminde oluşan ön yargılarla oluşturulan içtihatlarla halen devam eden yargı zulümlerinin artık son bulması gerekmektedir. MAZLUMDER olarak, '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' ve '28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın' talebimizi bir kez daha vurgularız." ifadelerini kullandı.