Son Dakika Haberleri: 28 Şubat Milletin İradesi ve Basiretiyle Tarihin Çöplüğüne Atıldı"

28 Şubat Milletin İradesi ve Basiretiyle Tarihin Çöplüğüne Atıldı"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı.

28 Şubat Milletin İradesi ve Basiretiyle Tarihin Çöplüğüne Atıldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, 28 Şubat'ın 22. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur. Böyle utanç tablolarının bir daha yaşanmaması için hikmetle, azimle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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