28 Şubat sanıklarından Hikmet Köksal'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 28 Şubat sanıklarından Hikmet Köksal'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

28 Şubat sanıklarından Hikmet Köksal'ın cenazesi defnedildi

6 saat önce

Sincan'da tankları yürüten isim olarak yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal, son yolculuğuna uğurlandı.

28 Şubat sanıklarından Hikmet Köksal'ın cenazesi defnedildi, System.String[]

Sincan'da tankları yürüten isim olarak yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal, son yolculuğuna uğurlandı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 88 yaşındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yargıtay, kararı henüz onamadığı için halen emekli orgeneral olarak kabul edilen Hikmet Köksal için bugün Büyük Selimiye Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Hikmet Köksal'ın oğlu Namık Kemal Köksal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ile 28 Şubat davasının sanıklarından Çevik Bir de katıldı.

Törende konuşan Hikmet Köksal'ın oğlu Namık Kemal Köksal, "Neler söyleyebilirim ki. Yaşam acılarla dolu. Biraz üzüntü. Yaşamı boyunca mücadele verdi. Ama sonunda kaybettik. Allah geride kalanlara ömür versin" dedi. Köksal için öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Köksal'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığında defnedildi.

4 Şubat 1997'de Sincan sokaklarından geçen tanklar eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal'ın komutasındaydı. Köksal, 28 Şubat davalarında yargılanan sanıklar arasında yer aldı. Mahkeme 13 Nisan 2018'de verdiği kararla 21 isme "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca askerlerin rütbelerinin sökülmesine hükmetti. Karar sanıkların itirazı üzerine Yargıtay'a gitti. Ama Yargıtay'dan henüz bir karar çıkmadı. Yargıtay'dan karar çıkmamasından ötürü hala emekli orgeneral olarak kabul edilen Hikmet Köksal, bu yüzden askeri törenle defnedildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi Sınır ötesi harekatta görev alacak 400 komando Hatay'a sevk edildi

Son Dakika Haberleri
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 28 Şubat sanıklarından Hikmet Köksal'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]