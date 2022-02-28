28 Şubat sürecine tepkiler - Son Dakika

Kütahya Cumhuriyet Caddesi'nde AK Parti İl Teşkilatı ve Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından 28 Şubat'ın 25. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 28 Şubat postmodern darbesinin, vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir sureti olduğunu söyledi.

KÜSİDAP Başkanı Nazif Kocaçoban ise Türk milletinin kendi iradesine sahip çıkmayı darbelere maruz kalarak öğrendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin garantisinin millet olduğuna işaret eden Kocaçoban, "Milletimiz, 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak ağır silahlara karşı çıplak elleriyle Türkiye'nin kesintisiz darbe düzenini sona erdirmiştir. Sırtını millete dayamayan, meşruiyetini milletten almayan hiçbir iradeyi meşru görmemiştir, görmeyecektir." dedi.