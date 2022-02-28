28 Şubat sürecine tepkiler - Son Dakika
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28 Şubat sürecine tepkiler

28.02.2022 18:41

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, parti binasındaki basın toplantısında, 28 Şubat'ın demokrasiye ve özgürlüklere yapılan bir darbe olduğunu belirterek, "Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları...

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, parti binasındaki basın toplantısında, 28 Şubat'ın demokrasiye ve özgürlüklere yapılan bir darbe olduğunu belirterek, "Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır." dedi.

Demokrasiye ve milli iradeye her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Ercik, darbelerin tekrar yaşanmaması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantıya parti yöneticilerinin yanı sıra Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.

28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler

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AK Parti, 28 Şubat, Mersin, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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