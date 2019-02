28 Şubat'ta 1480 Kişinin Ataması Yapılacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat 'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak." dedi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuları arasında olduğu uçağın Ağrı 'yı pas geçmesi ve Erzurum 'a mecburi iniş yapması üzerine, beraberinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile kara yoluyla Ağrı'ya gelen Koca'yı, Ağrı Devlet Hastanesi önünde Vali Süleyman Elban , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız , Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut , AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın , AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ile kurum müdürleri ve sağlık çalışanları karşıladı.Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim edilen 8 ambulanstan birinin sürücü koltuğuna geçip, bir süre kontrol ettikten sonra hastanede ziyaretlerde bulundu.Servis ve polikliniklerde incelemelerde bulunan Koca, hastaları da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.Daha sonra Vali Elban'ı makamında ziyaret eden Fahrettin Koca, valilikte Şeref Defteri'ni imzaladı.Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle hayranlık uyandıran Ağrı'yı ziyaret ettiğini söyledi.Ağrı Devlet Hastanesini, bütün birimleri, donanımı, aktif faaliyetine devam eden diyaliz ünitesi, nitelikli yatak sayısı oranıyla son derece güzel işleyen bir hastane olarak gördüğünü aktaran Bakan Koca, "Hastaları ziyaret etme fırsatı bularak memnuniyetlerini yakından görünce daha mutlu oldum. Ağrı Devlet Hastanesi, 106 bin metrekare üzerinde toplam 60 bin metrekare kapalı alanı olan 400 yatağıyla hizmet veren bir hastanemiz." diye konuştu.Koca, yeni hükümet sisteminde özellikle daha hızlı karar verebilen ve sonuca gidebilen bir dönemde bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:"Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışma ve faaliyetlerin daha hızlı sonuçla neticeleneceğini biliyoruz. Bugüne kadar Ağrı'ya ulaşımdan turizme, sağlıktan eğitime toplam 14 milyar lira yatırım yapıldığını, bunun içinde sağlık alanında 500 milyon liralık yatırım olduğunu görüyoruz. Sağlık yatırımında devlet hastanesiyle toplam 7 hastanenin, 4 ek binanın ilave edildiği ve 32 sağlık kuruluşunun yapıldığını görüyoruz. Yeni dönemde Ağrılı kardeşlerimizin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını mümkün mertebe Ağrı'da çözmeye çalışan, diğer illere sevkin giderek azaldığı bir dönem olsun istiyoruz. Bu nedenle dışarıya gönderilen hastaların sayısını azaltmak üzere bir gayret içerisinde olacağız.""Ağrı'nın sağlık üssü olmasını sağlayacağız"Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde tıp fakültesinin açıldığını hatırlatan Fahrettin Koca, burada eğitim alacak öğrencilerin ilk 3 yıl Erzurum'da kaldıktan sonra eğitimlerine fakültede devam edeceklerini söyledi.Koca, sağlık turizmini son derece önemsediklerini belirterek, "Bu çerçevede Ağrı merkez ve Diyadin 'deki kaplıca tesislerimizi geliştirmeyi de planlıyoruz. Devlet hastanesinin yanında yeni dönemde tahsis edilen 100 dönümlük araziye ek 200 yataklı kadın doğum çocuk hastanemizi de planlıyoruz. Bu süreçte onu da hızlandırıp yol almayı ve her geçen gün devlet hastanesinin üniversite ile afiliasyonuyla sorunları burada çözen, dışarıdan hastanın geldiği bir sağlık üssü olmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.Geçmişte 618 olan ambulans sayısını 4 bin 910'a çıkardıklarının altını çizen Bakan Koca, şöyle devam etti:"Buna ilave olarak yeni dönemde 800 ambulans alım ihalesi gerçekleşti ve alımı yapıldı. Ağrı'ya da ilk etap için 10 araç tahsis yapıldı. Devamında da tahsis yapmaya devam edeceğiz. Bu dönemde birçok aile sağlık merkezi ve sağlıkevi de yatırımlarımız arasında olacak. Ağrı'da yer yer hekim sorunu olduğunu biliyoruz ama her geçen gün bu açığı kapatacağız. Bu süreçte 31 olan uzman hekim sayımızı 2018 itibarıyla 220'ye çıkardık. Yeni dönemde de 40'a yakın stratejik hekimi Ağrı'ya göndermeyi planladık. Pratisyen hekim sayısı da 97'den 283'e kadar çıkmış oldu. Personel sayısının eksikliğini yer yer biliyoruz. Bunu da her geçen gün kapatmayı, eksiklik hissettirmeme noktasında gayret içinde olabileceğimizi söyleyebilirim."28 Şubat'ta atamalar yapılacakFahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak."