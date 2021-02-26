28 Şubat'ta yaşananları anlatan "Tanık" belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde yaşananları konu alan "Tanık" adlı belgeselin galası yapıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çekimleri yapılan ve başörtülü gençler üzerinden darbenin anlatıldığı film ilk kez izleyiciyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu ve konuşma yaptığı dönemin görüntülerinden hazırlanan videonun gösterildiği programda, Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.

"Tanık" belgesel filminin 28 Şubat dönemine damga vuran başörtüsü mücadelesinin tekrar hatırlanmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzluklar bilhassa da başörtülü kızlarımızın maruz kaldığı haksızlıklar, milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen o dönemde yaşadığımız hüzünleri ve buruk sevinçleri anlatan bu eser çok önemli bir arşiv belgesi olarak kayıtlarda yerini alacaktır. Bizler unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıraların tekrarlanmayacağına inanıyorum. Tanık belgesel filminin benzer projelere ilham kaynağı olmasını diliyor, hazırlanmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin bütün gençlerini yürekten selamlıyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise geceye gönderdiği mesajında "Şubat ayı bizlere inançları, değerleri ve hayat görüşleri nedeniyle ötelenen; eğitim, siyaset ve iş dünyası başta olmak üzere hayatın her alanında dışlanan gençlerimizi, kadınlarımızı, insanlarımızı hatırlatır. 28 Şubat askeri darbe olmasının ötesinde bir insanlık ayıbıdır. Böylesi bir zulmün, ülkede bir daha yaşanmaması için hem o günleri dimağımızda taze tutmak, hem de sürecin mimarlarını asla unutmamak, unutturmamak büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda Tanık belgeselinin yüklenmiş olduğu misyon son derece kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti milletvekili Ravza Kavakçı Kan da 28 Şubat'ı anlatmak ve unutmamak gerektiğini belirterek, "28 Şubat'ta irtica hepimizdik. Başımızı örtüp örtmemek fark etmiyordu. Kadın veya erkek olmak fark etmiyordu. Benim doğduğum Türkiye'de kendi değerlerinizle, bugünün Türkiye'sinde bizi biz yapan zenginliğimiz olarak düşündüğümüz farklı özelliklerinizle ben de burada eşit vatandaş olmak istiyorum, ben de varım diyorsanız irticaydınız." dedi.

Mücadele veren gizli kahramanların sabırla mücadele ettiği 28 Şubat'ın bir mücadele zamanı olduğunu dile getiren Kan, "Ekonomiye yapılan bir darbeydi. İnsanların hayallerine yapılan darbeydi, geleceklerinin, geleceğe dair ümitlerinin üzerinden tankların yürümesiydi 28 Şubat, elhamdülillah o günler geride kaldı." diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da "Bu belgeselin galasında Zeytinburnu Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Büyük bir heyecanla belgeselin sürecini izledim. Bu akşam da o heyecanını gördük. İnşallah Tanık belgeseli, 28 Şubat'ın gelecek nesillere daha iyi anlatılması için önemli bir vasıta olur." ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı da Türk milletinin 100 yıldır çok sıkıntılar çektiğini ve acılar çektiğini, bunlardan birinin de 28 Şubat olduğunu söyledi.

Belgeseli hazırlayan gençleri tebrik eden Alacacı, "Milletimizin bu sıkıntıları tekrar yaşamaması için unutmaması lazım. Milletimize bu sıkıntıları bizim unutturmamamız lazım. Bu sıkıntıları unutturmayalım, acıları hatırlatalım ki bu millet bu sıkıntıları bir daha görmesin." şeklinde konuştu.

"28 Şubat geldi geçti ama izleri kaldı"

Belgeselin yapımcı ve senaristi Kerem Tekinalp ise genç bir ekiple 8 aydır gece gündüz çalışarak belgeseli hazırladıklarını kaydetti.

Bir amaç ve gaye ile çalıştıklarını ifade eden Tekinalp, "28 Şubat geldi geçti ama izleri kaldı. Biz İstanbul Üniversitesi'nde çekimlerimizi yaparken ablalarımız bugün üniversiteye girerken bile hala o sıkıntıları yaşıyorlardı. Biz onların duygularına biraz tercüman olmak istedik. 28 Şubat aslında bir mağduriyet silsilesi değildir, 28 Şubat başlı başına bir mücadele silsilesidir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da önderliğinde biz gençler olarak burada bu çalışmayı yaptık 28 Şubat mücadeledir diyoruz. Bu daha bizim ilk belgeselimiz, 28 Şubat'ı, Kudüs'ü ve Doğu Türkistan'ı da bu 20-30 kişilik genç ekip olarak anlatacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin yakın geçmişinde önemli kırılma noktalarından biri sayılan, "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilerin yaşadıklarını konu alan "Şahitlerin Dilinden 28 Şubat" başlıklı "Tanık" adlı belgesel film izlendi.

Karanfil tabloları hediye edildi

Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Genç Birlik Genel Başkanı Mustafa Alkan, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA Üniversite Koordinatörü Beytullah Çiçen de katıldı. Ayrıca belgeselde emeği geçenlere, içinde 28 Şubat'taki başörtülü öğrencileri simgeleyen karanfil çiçeği bulunan tablolar hediye edildi.

"Tanık" belgesel filminin senaryosu, 28 Şubat'ta yaşananları mağdurların dilinden anlatan yazar Demet Tezcan'ın "Bin Yıla Azmetmiş Zulüm/28 Şubat 28 Tanık" kitabından uyarlandı.

Yapımcılığını ve senaristliğini Kerem Tekinalp'in üstlendiği filmin yönetmenliğini Bünyamin Bayansal, yönetmen yardımcılığını Ercan Eyigün, görüntü yönetmenliğini ise Emre Pekçakır üstlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da sponsoru olduğu belgesel film, Sancaktepe, Ümraniye, Tuzla, Zeytinburnu ve Bağcılar Belediyeleri, Cihnannüma Derneği, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Kaanlar Gıda'nın desteğiyle hazırlandı.