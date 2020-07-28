28 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Özel Röportaj
00:00 beIN Manşet
01:00 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını
01:00 Süper Lig Maç Sonu
02:30 Özel Röportaj
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:00 beIN Manşet
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:00 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:45 Maç Saati
08:00 Şampiyonluğun Mimarları
08:15 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:45 Şampiyonluğun Mimarları Okan Buruk
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 M. Başakşehir Top 10 Gol
10:15 Özel Röportaj
10:30 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını
11:15 Maç Saati
12:00 Maç Saati
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
13:00 Süper Lig Maç Sonu
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:00 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 beIN Manşet
19:00 Taraftar
19:00 Futbolun Şehirleri
19:45 Selçuk İnan Hikaye
20:00 beIN Manşet
20:00 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 Taraftar
21:30 beIN Manşet
22:00 Maç Saati
22:00 beIN Teknik
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Özel Röportaj
23:00 beIN Wellness
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri