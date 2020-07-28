28 Temmuz 2020 Eurosport Yayın Akışı
28 Temmuz 2020 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Otomobil
00:30 Snooker
01:00 Poker
02:00 Wrc
02:30 Snooker
04:00 Snooker
06:00 Spor Otomobil
07:00 Spor Otomobil
08:30 Spor Otomobil
09:30 Bisiklet
10:30 Bisiklet
11:00 Bisiklet
11:30 Bisikletli Kros
12:00 Bisiklet
12:30 Bisikletli Kros
13:00 Bisiklet
13:30 Snooker
15:00 Snooker
18:30 Tenis
21:00 Snooker
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Temmuz 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı