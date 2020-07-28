28 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Bay Yanlış

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01:15 Bay Yanlış

02:45 Sen Çal Kapımı

03:15 Temizlik Benim İşim

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

05:00 Kadın

05:45 Aşk Yeniden

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

10:45 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

16:15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

20:00 Kayseri Aslanı

22:00 Sen Çal Kapımı