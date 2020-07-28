28 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Bay Yanlış
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
01:15 Bay Yanlış
02:45 Sen Çal Kapımı
03:15 Temizlik Benim İşim
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Kadın
05:45 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Sen Çal Kapımı
13:30 Şevkat Yerimdar
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Kayseri Aslanı
22:00 Sen Çal Kapımı