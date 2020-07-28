28 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Uzak Ara Eğlence
01:45 Adı Efsane
04:00 5N 1K
04:00 Akasya Durağı
05:00 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban
20:00 Çarkıfelek
21:45 Kızkaçıran
22:30 Süper Magazin
23:45 Uzak Ara Eğlence