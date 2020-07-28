28 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Kalk Gidelim

01:25 Leyla ile Mecnun

02:50 52 Hafta

03:10 Diriliş Ertuğrul

03:15 Kalk Gidelim

05:15 Zaman Matinesi

05:55 Ege'nin Hamsisi

06:10 Ege'nin Hamsisi

08:55 Yeşil Deniz

09:05 Yeşil Deniz

11:10 Tozkoparan

12:50 Hangimiz Sevmedik

15:30 Kalk Gidelim

16:05 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 İğne İplik

20:00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları

21:50 Batlır