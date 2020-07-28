28 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
28 Temmuz 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Kalk Gidelim
01:25 Leyla ile Mecnun
02:50 52 Hafta
03:10 Diriliş Ertuğrul
03:15 Kalk Gidelim
05:15 Zaman Matinesi
05:55 Ege'nin Hamsisi
06:10 Ege'nin Hamsisi
08:55 Yeşil Deniz
09:05 Yeşil Deniz
11:10 Tozkoparan
12:50 Hangimiz Sevmedik
15:30 Kalk Gidelim
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 İğne İplik
20:00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları
21:50 Batlır
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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