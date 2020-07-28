28 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

02:55 Oynat Bakalım

03:30 8x8

04:30 8x8

04:40 Bilginiz Olsun

05:30 Oynat Bakalım

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye 2020

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Kızım

20:00 Masterchef Türkiye 2020