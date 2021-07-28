28 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Paylaş Benimle 02:15 Doğduğun Ev Kaderindir 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Masterchef Türkiye 2021 13:00 Paylaş Benimle 15:00 Paylaş Benimle 17:15 Masterchef Türkiye 2021 20:00 Masterchef Türkiye 2021

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