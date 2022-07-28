28 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

28 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı

28.07.2022 06:42
28 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı

28 Temmuz 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Snooker: Londra Masters

01:30 Bisiklet: Tour De Wallonie

02:30 Bisiklet: Fransa Turu

04:00 Snooker: Oyuncular Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Fransa Turu

07:00 Bisiklet: Tour De Wallonie

08:00 Le Mans 24 Saat

09:30 Bisiklet: Fransa Turu

11:00 Bisiklet: Tour De Wallonie

12:00 Hall Of Fame: Pekin 2008

13:00 Hall Of Fame: Londra 2012

14:00 Bisiklet: Fransa Turu

15:00 Bisiklet: Fransa Turu

18:00 Enduro World Series Show

18:30 Triatlon: Pto Tour

19:30 Haberler

19:35 Le Mans 24 Saat

20:30 The Power Of Sport

21:00 Snooker: Oyuncular Şampiyonası

22:00 Bisiklet: Fransa Turu

23:30 Enduro World Series Show

YORUMLAR
500
27 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı 27 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı 26 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı 26 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Eurosport, Fransa, Londra, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
00:31 Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı
00:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum
23:48 Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!
23:37 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Mücadele Avrupa Ligi'nde devam edecek
23:16 Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü
23:11 Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi! Gelecek toplantıda daha büyük bir artış kararı verilebilir
23:05 Yunanistan basını, Türk ve Yunan ordularını kıyasladı: Türk tarafı ağır basınca farkın eskiye göre kapandığını yazdılar
23:03 Afyonkarahisar'da bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
23:01 ABD'nin önce teröristler sonra da şehitlerimiz için taziye mesajı paylaşmasına Bakan Soylu'dan ağır tepki: Samimi değil
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 07:00:13. #1.12#
SON DAKİKA: 28 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement