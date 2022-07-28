28 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı

28.07.2022 06:42
28 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı

28 Temmuz 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:10 Masumlar Apartmanı

04:15 Gönül Dağı

06:20 Yedi Numara

08:40 Tozkoparan

11:55 Bir Aş Hikayesi

12:25 Masumlar Apartmanı

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Seni Kalbime Sakladım

23:30 Balkan Ninnisi

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Kaynak: InterSinema.com

Toros Dağları, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 28 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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