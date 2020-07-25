28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak - Son Dakika

28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak

İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon'da 7 yıl önce 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak, System.String[]

İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon'da 7 yıl önce 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Yeni yüzü ile 28 Temmuz Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı törenle Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi 2 yıl aranın ardından hem ziyarete hem de ibadete açılacak.

İstanbul'un Fethi'nden 8 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında Trabzon'un fethi ile birlikte kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camii 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi'nin işbirliği ile restore çalışmalarının ardından 1964 yılından sonra müze olarak hizmet vermeye başladı.

Büyük Ayasofya'nın ardından Ayasofya-ı Sağir'e gelenler de hem ziyaret hem ibadet edebilecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Sağir'in müze olarak değil de cami olarak hizmet vermesi için açılan dava 2012 yılında sonuçlanarak, freskleri asma tavan ve perdelerle kapatılan Ayasofya 28 Haziran 2013 tarihinde uzun yıllardan sonra ilk kez namazın kılınmasıyla ibadete açıldı. 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofya-i Sağir Camii'nde 1962 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 56 yıl sonra 2018 yılında tarihi yapı ve bahçesinde restorasyon çalışması başlatıldı. Restore çalışmaları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya'nın freskleri için uygun bir çözüm üreterek en az müdahale mantığıyla hat levhaları ve tablolar koyarak fresklerinin kapatılmasını sağladı. Yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına ise esere yerleştirilen ivmeölçerler yardımıyla gerçek zamanlı titreşim kayıtları alınarak oluşacak değişikliklerin izlenerek hasarların büyümeden önlen alınması hedeflendi.

KORONA VİRÜS SALGINI RESTORASYON ÇALIŞMALARINI GECİKTİRDİ

Planlanan bu sistem, bölgedeki tarihi eserlerdeki ilk uygulamaları olma özelliğini taşırken, 2020 yılının Şubat ayında bitirilmesi planlanan restorasyon çalışmaları ve bahçe düzenlemesi yaşanan Korona virüs salgını ve bahçe peyzajında betonlaşmaya gidildiği tepkileri üzerine ancak Temmuz ayının son haftasında tamamlandı. Caminin bahçesi ekilen çimlerle yeşil bir görünüme kavuşurken, yapılan çalışmalarla caminin ibadete açık alanında bulunan freskleri, özel bir sistemle namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilerin görselliğine sunulacak. Yerdeki mozaiklerin üzeri kalın camla kaplanırken, üzeri ibaret sırasında halıyla örtülecek. Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi 28 Temmuz Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı törenle Sümela Manastırı ve Kızlar Manastırı ile birlikte aynı gün hem ziyarete açılacak.

"İLK BAŞLANGIÇTA YAPILAN ÇALIŞMAYA TEPKİLİYDİK AMA ESER MEYDANA ÇIKTIKTAN SONRA ELEŞTİRİLECEK BİR TARAFI YOK"

Öte yandan yapılan restorasyon çalışmaları cami çevresindeki esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı. Cami yanında gümüş işlemeleri satan iş yeri sahibi Ali Kaynar, yapılan restorasyon çalışmalarından övgüyle bahsederek "İlk başlangıçta hepimiz tepkiliydik ama son dönemde yapılanlarla eser meydana çıktıktan sonra öyle eleştirilecek bir tarafı yok, gerçekten çok güzel oldu. Çevre düzenlemesi bahçesi falan öyle betonlaştı gibi değil. Ben burada yaşadığım için biliyorum. Önceden bir grup geldiğinde bir grup anlatımını yaparken diğer gruplar sıraya geçerdi. Şuanda 5-6 grup girse içeri 40'ar kişilik aynı anda anlatım yapabilecek şekilde mekanı düzenlediler. Hem dışı hem için 10 numara güzel oldu. Turizme açıldığında ki Salı günü açılacak. Rahatsız edici hiçbir görüntü kalmadı, güzel oldu" dedi.

KRAL I. MANUEL TARAFINDAN YAPTIRILDI

Yapı, Trabzon İmparatorluğu'nu kuran Komnenos ailesinden Kral I. Manuel tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırıldı. Bir manastır kilisesi olan ve 'Kutsal Bilgelik' anlamına gelen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında Trabzon'u fethinden sonra bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye dönüştürüldü. I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon'u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askeri hastane olarak kullanılan yapı, savaş sonrasından 1959 yılına dek cami olarak kullanıldı. 1959-1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburgh Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla restore edilen tarihi yapının freskleri ortaya çıkartıldı. 1964 yılında müze haline getirilen Ayasofya, 3 Haziran 2013 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ardından mahkeme kararları ve vakıf kaydı dolayısıyla Ayasofya, 28 Haziran 2013 Cuma günü 49 yıl sonra yeniden müslümanların ibadetine açılmıştı.

(Bekir Koca-Gökmen Şahin/İHA)

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Burak Yılmaz'dan Arda Turan sözleri: Galatasaray'da oynamak için sabırsızlanıyor Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu         
12:10
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor         
10:53
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor         
21:05
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 20:52:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei