28 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR
14.00 Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını gerçekleştirecek.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE DOĞRU16.00 Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi, Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile takım kaptanları ortak basın toplantısı yapacak.TRABZONSPORBordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamlayacak13: 00 Takım İstanbul'a hareket edecek14: 15 Kafilenin İstanbul'a gelişiAYTEMİZ ALANYASPORTuruncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirecek.TFF 2'NCİ LİG PLAY-OFF FİNALİ21.00 Tuzlaspor - Manisa FKPFDK VE TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.