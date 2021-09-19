28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Büyük Ödüller" verildi - Son Dakika

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Adana Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller törenle sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne, yönetmenliğini Ahmet Necdet Çupur'un yaptığı "Yaramaz Çocuklar " layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Şebnem Özinal ve Volkan Severcan'ın yaptığı Büyük Ödül Töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçip alana gelmesiyle başladı.

Törende, hayatını kaybeden sanatçılar, Feridun Düzağaç'ın seslendirdiği "Unutama Beni" şarkısı eşliğinde anıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, festivali bu yıl "doğa" temasıyla düzenlediklerini söyledi.

Sinema denince akla Adana'nın geldiğini ifade eden Karalar, kentin sinemaya kattığı değerin tartışılmaz olduğunu belirtti.

Altın Koza'yı hak ettiği noktaya getirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını aktaran Karalar, "Türk sinemasının sanatçıları dünyanın bütün sanatçılarından çok daha değerlidir çünkü ruhlarını ortaya koyarlar. Çok değerli oyuncularımız yönetmenlerimiz var, hepsine derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Karalar, bu yıl festivali diğer yıllardan farklı olarak insanların ayağına götürdüklerini, bu kapsamda 30 farklı yerde yazlık sinema gösterimlerinin olduğunu kaydetti.

Etkinliğin sonunda festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması"nda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalde ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Ahmet Necdet Çupur)

Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali'nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)

En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

En İyi Senaryo Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Koridor (Emel Göksu-Ayşe Demirel)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Cemil Şov (Ozan Çelik)

En İyi Müzik Ödülü: Cemil Şov (Taner Yücel)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Koridor (İlker Berke)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Koridor (Berrin Önal)

En İyi Kurgu Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Mathilde Van de Moortel-Elif Uluengin-Nicolas Suburlati)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Lacivert Gece (Aslı Bankoğlu)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Eren Çiğdem)

Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Hayal Köseoğlu)

Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Oktay Çubuk)

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Zin ve Ali'nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız (Hakkı Kurtuluş-Melik Saraçoğlu)

Mansiyon Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Zeynep Çupur)

Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Tapınak (Murat Uğurlu)

Jüri Özel Ödülü: Amayi (Subarna Das)

Adana Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Arasta (Hüseyin Baltacı-Mutlu Kahya)

Jüri Özel Ödülü: Yoksul Adamlar Nasıl Ölür (Serkan Kaçmaz)

Ulusal Öğrenci Kısa Filmleri Yarışması

En İyi Deneysel Film: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)

En İyi Belgesel Film: Kış (Berrin Öz)

En İyi Kurmaca Film: Mesafeler (Efe Subaşı)

En İyi Canlandırma: Sudan Çıkmış Balık (Nur Özkaya)