28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Pandemic" adlı bale eseri sahnelendi - Son Dakika

Antalya'da 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Pandemic" adlı bale eseri seyirciyle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçılarıyla sağlık çalışanlarının sahne aldığı eser ile dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana yaşanan süreç sanatsal bakış açısıyla seyirciye aktarıldı.

Koreografisini Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un hazırladığı eserde anlatıcı olarak tiyatro ve dizi oyuncusu Alper Saldıran yer aldı.

Dekor ve kostüm tasarımlarını Çağda Çitkaya'nın üstlendiği eser, Bach, Vivaldi ve Albinoni'nin müzikleri eşliğinde sahnelendi.

Eserde görev alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi hemşiresi Gülin Özen, AA muhabirine, geçirdikleri zor günlerin ardından böyle bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Aspendos Antik Tiyatro'da sahneye çıkmanın kendisi için özel olduğunu belirten Özen, "Bu gece benim için çok heyecanlıydı. Sahnede olmak çok güzel bir histi. Böyle bir eserle farkındalık yaratabilmek ve parçası olabilmek de çok özeldi. Prömiyerimiz seyircisiz olmuştu. İlk kez seyirci karşısına çıktım, inanılmaz hissettim." dedi.

Nöbetten çıkıp geldiğini dile getiren Özen, gösteriden sonra tekrar nöbete giderek hastalara yardımcı olacağını ifade etti.