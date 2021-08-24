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28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 4. Murat operasıyla başlayacak - Son Dakika

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 4. Murat operasıyla başlayacak

24.08.2021 13:29
28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 4. Murat operasıyla başlayacak, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 4-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4. Murat operasıyla başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 4-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4. Murat operasıyla başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde bu yıl iki opera, bir bale ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin seçkin solist sanatçılarının seslendireceği iki konser olmak üzere 5 etkinlik yer alacak.

Festival, Türk besteci Okan Demiriş'e ait "4. Murat" operasıyla başlayacak.

Sultan 4. Murat Han'ın yaşamı, annesi Kösem Sultan ile ilişkileri ve dönemsel, tarihi olaylardan esinlenilen konusu ile Türk opera repertuvarında önemli bir yere sahip olan eser, 4 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'da Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek.

Librettosu Turan Oflazoğlu'na ait üç perdelik operanın rejisörlüğü ise Haldun Özörten tarafından yapıldı. Orkestra şefi Hakan Kalkan ve koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik edeceği eserde, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzası taşıyor.

Festival kapsamında 10 Eylül Cuma akşamı saat 21.00'da ise Giacomo Puccini'nin ünlü eseri "Madama Butterfly" operası, Cio Cio San'ın sevilen aryaları eşliğinde Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra şefi Zdravko Georgiev Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası ile koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi korosu eşliğinde solist sanatçılar, Amerikan subayı Pinkerton ile Japon kızı Cio Cio San'ın hüzünlü öyküsünü aktaracak.

Madam Butterfly rolünde Güney Koreli opera sanatçısı soprano Lilla LEE'nin konuk sanatçı olacağı eseri, rejisör Yiğit Günsoy sahneliyor. Eserin koreografisi Kürşat Kılıç'a, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

"Pandemic" balesi Aspendos'ta seyirciyle buluşacak

Festival kapsamında 15 Eylül saat 21.00'da opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerinden sevilen şarkılara uzanan geniş bir repertuvar ile "3 soprano, 3 tenor" konseri gerçekleştirilecek.

Orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sopranolar Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Funda Saltaş Ateşoğlu ile tenorlar Ayhan Uştuk, Aykut Çınar, Şenol Talınlı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından bir süre önce dünya prömiyeri gerçekleştirilen "Pandemic" balesi ise festivaldeki tek bale eser olarak 18 Eylül'de sahnelenecek.

Küresel salgının başlangıcından bugüne kadar olan sürecin sanatsal bir bakış açısıyla seyirciye aktarıldığı eserin, Bach, Vivaldi ve Albinoni'nin müzikleri eşliğinde libretto ve koreografisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy tarafından oluşturuldu. Eserin dekor ve kostüm tasarımı ise Çağda Çitkaya imzası taşıyor.

Festival, 23 Eylül'de, orkestra şefi Zdravko Georgiev Lazarov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde, Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarının seslendireceği "Gala Konser" ile kapanış yapacak.

Konserde, sopranolar Burcu Uyar, Deniz Yetim, Görkem Ezgi Yıldırım, Nurdan Küçükekmekçi, mezzo-soprano Asude Karayavuz, Tenor Cenk Biyik ve baritonlar Gürhan Gürgen ile Melih Tepretmez, Verdi, Donizetti, Beethoven, Bizet, Lehar Bellini gibi dünyaca ünlü opera bestecilerinin seçkin eserlerinden parçalarla seyirciyle buluşacak.

Festival biletleri www.biletinial.com adresinden ya da Devlet Opera ve Balesi bilet satış noktalarından temin edilebilecek.

Aspendos, Eylül, Opera, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 4. Murat operasıyla başlayacak - Son Dakika


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