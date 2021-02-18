28 yaşındaki Demi Lovato açıkladı: Üç kez felç, bir kez kalp krizi geçirdim, beynimde hasar oluştu - Son Dakika

28 yaşındaki Demi Lovato açıkladı: Üç kez felç, bir kez kalp krizi geçirdim, beynimde hasar oluştu

18.02.2021 15:21
28 yaşındaki Demi Lovato açıkladı: Üç kez felç, bir kez kalp krizi geçirdim, beynimde hasar oluştu, System.String[]

HAYATI BELGESELE KONU OLDUŞarkıcının hayatını konu alan Demi Lavoto: Dancing With The Devil adlı belgeselin fragramın, Youtube kanalında ilk kez gösterildi.

HAYATI BELGESELE KONU OLDU

Şarkıcının hayatını konu alan Demi Lavoto: Dancing With The Devil adlı belgeselin fragramın, Youtube kanalında ilk kez gösterildi. Fragman, Lovato'nun 2018 yılında, aşırı dozda uyuşturucu yüzünden yaşadıklarını gözler önüne serdi. Şarkıcı, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşadıklarını açık yüreklilikle anlattı.

BEYİN HASARI HALA SÜRÜYOR

Yönetmenliğini Michael Ratner'ın üstlendiği belgeselde Demi Lovato, kötü alışkanlığının bedelini nasıl ödediğini de anlattı. Lovato " Beyin hasarı yaşadım. Bunun etkileri hala devam ediyor. Araba kullanmıyorum, çünkü görüşümle ilgili karanlık noktalar var" dedi. Lovato, okurken uzun süre zorlandığını da itiraf etti. Bir kitabı iki aydan daha kısa sürede okuyup bitirmesinin imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.

ÜÇ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Lovato, aşırı dozda uyuşturucu yüzünden üç kez felç ve iki kez de kalp krizi geçirdiğini de belirtti. Ünlü şarkıcı, doktorların söylediğine göre ölmesinin an meselesi olduğunu da söyledi. Demi Lovato, kendisini "dokuz canlı bir kediye" benzetti.

KEDİ GİBİ DOKUZ CANLIYIM

Ünlü şarkıcı "Dokuz tane hayat yaşadım, tıpkı kedim gibi. Biliyor musunuz, şu anda dokuzunca hayatımdayım. Sevdiğim işleri yapmaya geri dönmeye, yani müziğe dönmeye hazırım" diyerek gelecekle ilgili planlarını anlattı.

ACILI BİR YOLCULUK

Demi Lovato, bütün bu yaşadıklarından bir ders aldığını ve öğrenmesi gerekenleri öğrendiğini de samimi bir şekilde itiraf etti. "Bu acılı bir yolculuktu. Geriye bakıyorum ve bu acının üstesinden gelmek için çektiğim zorlukları görünce üzülüyorum" dedi.

YANIMDA DURANLARA MİNNETTARIM

Demi Lovato, bugün olduğu insan haline dönüştüğü için memnun olduğunu da ekledi. Zorlu süreçte yanında duranlar olduğu için de minnettar hissettiğini sözlerine ekledi.

BELGESEL MART AYINDA YAYINLANACAK

"Dancing With The Devil" belgeselinin 23 Mart'ta Youtube'da yayınlanması bekleniyor. Lovato, çocuk oyuncu olarak ilk kez "Barney and Friends" dizisinde yer aldı. Lovato şimdiye kadar 6 stüdyo albümü çıkardı. Şarkıcının ilk stüdyo albümü "Don't Forget" Eylül 2008'de yayımlandı. İlk haftasında 89 bin kopya satan albüm, Billboard 200 listesine iki numaradan giriş yaptı.

28 yaşındaki Demi Lovato açıkladı: Üç kez felç, bir kez kalp krizi geçirdim, beynimde hasar oluştu

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 28 yaşındaki Demi Lovato açıkladı: Üç kez felç, bir kez kalp krizi geçirdim, beynimde hasar oluştu - Son Dakika Magazin


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