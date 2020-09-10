28 yaşındaki genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

28 yaşındaki genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir çocuk babası 28 yaşındaki genç, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir çocuk babası 28 yaşındaki genç, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 5 Eylül Cumartesi günü Altınkum Mahallesi Yeşilkent yolu üzerinde meydana geldi. 20 FU 080 plakalı araçla seyir halinde olan 28 yaşındaki bir çocuk babası ve aşçılık yapan Muhammed Kaplan direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralanan Kaplan Aydın'a sevk edildi. Aydın'da yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kaplan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaplan'ın cenazesinin İzmir'den kaldırılacağı öğrenildi. - AYDIN
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