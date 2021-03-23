28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu - Son Dakika

28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu

23.03.2021 20:15
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu, System.String[]

Şişli'de ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki bir genç, sabah saatlerinde annesi tarafından odasında ölü bulundu. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri tarafından gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Gencin cenazesi çıkartıldığı esnada annesinin feryatları yürekleri dağladı.

İstanbul'un Şişli ilçesinin Paşa Mahallesi'ndesaat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir süredir işsiz olan 28 yaşındaki Doğan Aydoğan, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra gencin odasına çekilmesi sonrası anne ve babası da uyumaya başladı. Sabah saatlerinde uyanan anne Aydoğan, oğlunun odasından ses çıkmaması üzerine içeriye girdi. Gencin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören anne ve babası sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

ODASINDA 10 TÜP ÇAKMAK GAZI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının da incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Gencin ölüm nedeni burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak. Öte yandan gencin ölüm haberini alan yakınları da evin önüne geldi. Cenaze çıkartıldığı esnada ise gencin annesinin feryatları yürekleri dağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu - Son Dakika


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