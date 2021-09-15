28 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika

28 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda 28 yaşındaki kadın, sokakta yürüdüğü sırada eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Fatıma Ayderi, Afganistan uyruklu eski kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ Kadın, kanlar içinde yere yığılırken henüz ismi öğrenilemeyen zanlı ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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