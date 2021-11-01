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28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu - Son Dakika

28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu

01.11.2021 18:46
28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu

Muğla'da 1 çocuk annesi Özlem Fidan, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yaraya rastlanmayan Fidan'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılacağı açıklandı.

Menteşe'nin kırsal Algı Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Fidan, bugün öğle saatlerinde eşi Özlem Fidan'ı telefonla aradı. Eşi telefonu açmayınca Süleyman Fidan, kontrol etmesi için yakınlarını eve gönderdi.

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eve giden yakınları, Özlem Fidan'ı salonda hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Özlem Fidan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Fidan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan ve bilinen herhangi bir sağlık problemi de olmayan Fidan'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu
28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu

Jandarma, Menteşe, Otopsi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu - Son Dakika


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