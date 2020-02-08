28 yaşındaki şahsın ölümü ile ilgili 2 sürücü, ağır cezada yargılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 28 yaşındaki şahsın ölümü ile ilgili 2 sürücü, ağır cezada yargılanacak - Son Dakika

28 yaşındaki şahsın ölümü ile ilgili 2 sürücü, ağır cezada yargılanacak

6 saat önce

Tunceli'de geçtiğimiz yıl bagaj kapağının çarparak nehre düşürmesi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Engin Eroğlu ile ilgili 2 sürücüye kasten öldürmeye ihmalli davranışta ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

28 yaşındaki şahsın ölümü ile ilgili 2 sürücü, ağır cezada yargılanacak, System.String[]

Tunceli'de geçtiğimiz yıl bagaj kapağının çarparak nehre düşürmesi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Engin Eroğlu ile ilgili 2 sürücüye kasten öldürmeye ihmalli davranışta ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.


28 yaşındaki Engin Eroğlu, geçtiğimiz yıl 15 Haziran tarihinde kaybolmuş, yapılan çalışmalarda Eroğlu'nun karayolunda yürürken seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapısının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilmişti. Munzur Çayı'nda çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan aramalar sonucu 19 gün sonra Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili iki sürücüsü hakkında "kasten öldürmeye ihmalli davranışta" bulunmaktan sürcüler E.S. ile M.İ. hakkında 2. Ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı bildirildi.


Tunceli Barosu'nda Eroğlu'nun yakınları ile baroya bağlı avukatların katılımıyla açıklama yapıldı.


İddianamenin yakın zamanda kabul edildiğini aktaran Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin, "Engin Eroğlu dosyası 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dosyada müşteki olarak Engin'in ailesi, şüpheli olarak da E. S. ve M. İ.var. Şüpheliler hakkında kasten öldürmeye ihmalli davranıştan TCK'nin 83/2 ve 83/3 maddesi ile birlikte her şüpheli yönünden dava açılmış bulunmaktadır" dedi.


Sanıkların tutuksuz olduğunu aktaran Avukat Barış Yıldırım ise "Anayasanın 19. Maddesi ve CMK'nın 100. Maddesi gereğince sanıkların tutuklanması gerekmektedir. Biz tutuklama talebini yeniledik"diye konuştu. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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