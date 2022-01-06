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28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı - Son Dakika

28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı

06.01.2022 16:20
28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şüpheli yakalanmıştır. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise 18 adet ayrı dosyadan toplamda 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.B. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı - Son Dakika
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