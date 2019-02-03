28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakayı Ele Verdi

28 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakayı ele verdiKOCAELİ - Kocaeli'nde çeşitli suçlardan dolayı 28 yıl 6 ay kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

28 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakayı ele verdi



KOCAELİ - Kocaeli'nde çeşitli suçlardan dolayı 28 yıl 6 ay kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların infazına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Erenler Mahallesi Hocaoğlu Sokak'ta arama yapan polis ekipleri, yağma, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma ve benzeri hırsızlık suçlarından aranan cezaevi firarisi G.K. adlı firari şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette yapılan incelemelerde G.K.'nin hırsızlık suçundan 28 yıl 6 ay kesinleşmiş ağır hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.K. daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edili.

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