28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika

28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ekiplerinden kaçamadı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün hakkında hapis cezası verilen şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ekiplerinden kaçamadı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün hakkında hapis cezası verilen şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 17 yıl hapis cezası ve 5 bin 500 TL para cezası verilen B.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahsın evi tespit edildi. Şahsın evine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat personeli destekli operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda B.G. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şahsın adliyede yapılan kontrollerinde şahsın hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan toplam cezasının 28 yıl 1 ay 5 gün olduğu tespit edildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı
Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı" Beylikdüzü'nde sokak ortasında genç adama kurşun yağmuru Kağıthane'de tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:53:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]