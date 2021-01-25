"28 yıl oldu, babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor" - Son Dakika

"28 yıl oldu, babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor"
25.01.2021 11:45
Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi Uğur Mumcu, bombalı bir suikastte hayatını kaybedeli 28 yıl oldu.
Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi Uğur Mumcu, bombalı bir suikastte hayatını kaybedeli 28 yıl oldu. Suikastle bağlantılı herkesin mahkemede aklandığından yakınan Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, babasına duyduğu özlemi "Çok büyük yokluk" diye anlatıyor.
Son Dakika Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi Çin aşısı parti parti Türkiye'ye geliyor! Peki, ülkemizde aşılama süreci nasıl olacak? Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın İrfan Can teklifini duyurdu: 6 milyon euro ve bir oyuncu önerdiler Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı