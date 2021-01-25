"28 yıl oldu, babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor" - Son Dakika

"28 yıl oldu, babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor"

25.01.2021 11:45

Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi Uğur Mumcu, bombalı bir suikastte hayatını kaybedeli 28 yıl oldu.

Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi Uğur Mumcu, bombalı bir suikastte hayatını kaybedeli 28 yıl oldu. Suikastle bağlantılı herkesin mahkemede aklandığından yakınan Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, babasına duyduğu özlemi "Çok büyük yokluk" diye anlatıyor.

28 yıl oldu, babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor

Özge Mumcu, Uğur Mumcu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel '28 yıl oldu, babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor' - Son Dakika


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