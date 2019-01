28 Yıl Sonra Gelen Sürpriz Ağlattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 28 yıl önce aynı sınıftan mezun olan 22 kişi, sosyal medya aracılığı ile organize olarak sınıf öğretmenleri Nurten Görürüm'e sürpriz bir ziyaret yaptılar.

İskenderun Bekbele İlkokulu'ndan 1991 yılında mezun olan ve bir süre önce sosyal medyada birbirlerini bularak haberleşmeye başlayan 5 C sınıfı mezunu 22 kişi, aynı zamanda şehit annesi olan emekli sınıf öğretmenleri Nurten Görürüm'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiler. İskenderun Denizciler Mahallesi'nde bir araya gelen sınıf arkadaşları, topluca öğretmenlerinin evine giderek kapısını çaldılar. Kapıyı açtığında karşısında 22 yıl önce mezun ettiği öğrencilerini gören Nurten Görürüm, gözyaşlarını tutamadı. Kimi öğretmen, kimisi polis, kimisi sanatçı kimisi ise ev hanımı olan mezunlar, öğretmenlerine sarılarak hasret giderdiler.



2009 yılında Karaman'da askeri aracın devrilmesi sonucu tezkeresine bir ay kala şehit olan er Murat Görürüm'ün annesi olan emekli öğretmen Nurten Görürüm'e sınıfın toplu fotoğrafının olduğu bir tablo ve teşekkür belgesi veren mezunlar, öğretmenlerini hem sevindirdi hem hüzünlendirdi.



Sınıf mevcudunun 37 kişi olduğu 5 C sınıfından 22 öğrencisi ile buluşmanın heyecanını yaşayan Nurten Görürüm, hiçbir öğrencisini birbirinden ayırmadığını ve hepsini çok sevdiğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrencilerinin her birinin özelliklerini tek tek hatırlayan Nurten Görürüm, yeni nesil öğretmenlere de bir öğütte bulundu. "Öğrencilerinizi iyi tanıyın" diyerek öğretmenlere çağrıda bulunan Görürüm, "Öğretmenlik yürek ister, sabır ister, sevgi ister, bu duygular yok ise öğretmen olmasınlar. Ne mutlu ki böyle değerli öğrenciler yetiştirmişim çok mutluyum" dedi. 1990'lı yıllarda ailelerin kız çocuklarını okutmaya yanaşmadıkları dönemlerde ailelerle tek tek görüşerek kızlarını okula göndermeye ikna ettiğini, bunu yaparken de velilerin "Sen kendi kızını gönderirsen biz de göndeririz" şartını seve seve yerine getirdiğini belirten Nurten Görürüm, "Her türlü zorluğa katlandık ve o kız çocuklarımız okudular. Bugün burada yanımdalar. Belki meslek edinmediler ama en güzel annelik mesleğini öğrendiler" dedi.



Nurten Görürüm'ün o zorlu yıllarda ailelerini ikna ederek okul hayatını kazandırdığı kız öğrencilerinden bazıları da ziyarette hazır bulunarak öğretmenlerine şükranlarını sundu.



Bekbele İlkokulu 1991 5 C sınıfı mezunları tıpkı her gün okulda yaptıkları gibi sınıf yoklaması aldılar. Ardından da öğretmenlerinin sevdiği türküleri söylediler.



Şehit oğlunun odasını ilk günkü gibi muhafaza eden emekli öğretmen Nurten Görürüm 28 yıl önce mezun ettiği öğrencilerinin ziyaretleri ile kimi anlar hüzünlendi kimi zaman mutlu oldu. - HATAY

