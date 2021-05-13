28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor - Son Dakika

28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor

13.05.2021 10:01
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor, System.String[]

Bingöl'de 1993 yılında teröristlerle girilen çatışmada yarım saat arayla aynı yerde şehit olan iki güvenlik korucusu kardeşin acısı, ailenin 28 yıldır bayramlarını buruk geçirtiyor.

Bingöl'de 1993 yılında teröristlerle girilen çatışmada yarım saat arayla aynı yerde şehit olan iki güvenlik korucusu kardeşin acısı, ailenin 28 yıldır bayramlarını buruk geçirtiyor. Şehit ailesi, her bayram önce çocuklarının kabrini ziyaret ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs salgını nedeniyle tam kapanma süreci Ramazan bayramında da devam etti. Tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, mezarlık ziyaretini şehit aileleri ve gazi ile gazi ailelerinin gerçekleştirebileceği belirtildi. 1993 yılında bölücü terör örgütü militanlarının sivillere saldırdığını duyarak bölgeye giden ve yarım saat arayla şehit olan güvenlik korucusu kardeşler Mustafa ve Hasan Kına'nın Elmalı köyünde yaşayan babası Mehmet Kına (75), oğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle bayram sabahında çocuklarının kabrine gitti. Her bayram olduğu gibi 28 yıl sonra bu bayramda da çocuklarının kabirlerine gelmeyi ihmal etmeyen baba Kına, onları çok özlediğini belirterek, terörle mücadeleyi de 'onlardan bir kişi kalmayacak' sözleriyle gösterdi.

O dönemde kendi gibi güvenlik korucusu olan çocuklarının intikamının alındığını belirten Baba Mehmet Kına, "1993 yılında şehit oldular. O gece karanlık olduğu naaşları orada kaldı. Olayın sabahı gidip getirdik buraya. Yıkadık, temizledik, kefene sardık ve Allah'ın emanetine teslim ettik. Sonra biz onlarla yine çatışmaya girdik onlardan çok kelle aldık. İntikamımızı almışız. Devletimiz var olsun, bayrağımız şan olsun. İnşallah onlardan tek bir kişi kalmayacak" dedi.

"Ben yetişemedim onlara"

Çatışma anında nöbette olduğunu aktaran baba Kına, "5 kilometre köyün üstünde Kurttepe var çoğu ormanlıktı orada çatışmaya girdiler. Ben çatışma anında tepede nöbetteydim. Ben yetişemedim onlara" şeklinde konuştu.

1993 yılında şehit verdiği iki ağabeyinin nasıl şehit olduğunu silah arkadaşlarından dinleyen Abdulaziz Kına," Kurttepenin zirvesine girdikleri gibi çatışmaya girdiler ve orada şehit düştüler. Yarım saat çatıştılar büyük abim yaralandı Mustafa Kına. Sonra onun yarasını sardılar. Hasan abim de çatışma esnasında kolundan yaralandı. Onun da yarasını sarmışlar. Korucu arkadaşları demiş ki sakin olun yoksa hepimiz şehit oluruz. O esnada büyük abim Mustafa, el bombasını atacağı sırada kalbinden mermi almış ve şehit oldu. Küçük abim de dayanamamış ve teröristlerin üzerine ateş ede ede gitmiş o da şehit oldu" diye kdnuştu.

" Onların kahramanlıklarını hala anlatıyoruz"

28 yıldır bayramlarının buruk geçtiğini aktaran kardeş Kına, "28 yıldır bayramlarımız buruk geçiyor. 28 yıldır buraya anamı, babamı getiriyorum. Annem hasta olduğu için bugün gelemedi, babamla geldim. Bayramlarımız buruk geçiyor. Onların kahramanlıklarını hala anlatıyoruz. Bizim köydeki gençler olsun, çocuklar olsun anlatıyoruz. Bakın bu köyde 9 şehit verdik şimdiye kadar. Bu şekilde çatıştılar. Bu sancağı siz alıp yürüyeceksiniz diye. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz bizlere sahip çıktı. 28 yıldır devlet büyüklerimiz bizlere sahip çıktı. Her kapıya gidiyoruz kapılar bizlere açık" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor
28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor

Çatışma, Bayram, Bingöl, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 28 yıldır her bayram önce şehit çocuklarının kabrini ziyaret ediyor - Son Dakika


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