Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından "Süleymaniye Kürsüsü" etkinlikleri kapsamında, "28. Yılında İnsanlık Suçu Hocalı Soykırımı" konferansı düzenlendi.

Azerbaycanlı gazeteci-yazar Seyfeddin Hüseynli, İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen konferansta, Hocalı soykırımının Azerbaycan tarihinin en acılı, en kara sayfalarından biri olduğunu vurguladı.

Hüseynli, "Biz şehit olmadık ama çok acı hadiselere şahit olduk. Bütün savaşın dehşetleri gözlerimizin önünde yaşandı. O yaşananları nesillere anlatmak da bizim üzerimize düşen görevdir." dedi.

Azerbaycanlı Askeri Güvenlik Uzmanı Emin Hasanlı, 1813'ten başlayarak Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini anlatarak, "Bizim İstiklal Marşımızda 'Senin için can vermeye hepimiz hazırız' denir. Bağımsızlık uğruna binlerce can kurban oldu. Dünyadaki Türk cumhuriyetlerinin sınırları kanla çizildi. Hocalı bir soykırım, dünyanın en büyük cinayeti. Biz köylerimizi, evlerimizi hiçbir zaman terk etmedik. Mutlaka biz Hocalı'ya döneceğiz, Karabağ'a döneceğiz. Azerbaycan insanının umudu var." diye konuştu.

Azerbaycan milli kahramanı ve Karabağ gazisi Emekli Yarbay Vahid Guliyev de 1990'larda tanık olduğu olayları anlattı.