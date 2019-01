28 Yıllık Eşini, Böbreğiyle Yaşama Bağladı

ANTALYA'da, 5 yıldır diyabet ve yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tedavisi gören Hasan Özen'in (51), 9 ay önce böbrekleri iflas etti.

ANTALYA'da, 5 yıldır diyabet ve yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tedavisi gören Hasan Özen'in (51), 9 ay önce böbrekleri iflas etti. Doktorlar Özen'e acilen böbrek nakli olması gerektiğini söyleyince imdadına eşi Hatice Özen (51) yetişti. Eşini yaşama bağlayan Hatice Özen, "Hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmak için yola çıkmış ve birbirimize 'evet' demiştik. Ailemizin direğinin başımızdan eksik olmasına razı olamazdım" dedi.



Aksu ilçesinde 5 yıldan bu yana diyabet ve yüksek tansiyon ile mücadele eden 2 çocuk sahibi parke ustası Hasan Özen'in böbrekleri, 9 ay önce iflas etti. Doktorları en kısa sürede böbrek nakli yapılması gerektiğini bildirdi. Haziran ayından bu yana diyalize giren Hasan Özen, kadavradan böbrek nakli için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Organ nakli ekibi, kadavradan böbrek nakli için Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'nda yer alan Özen'e, her geçen günün diğer organlarına da zarar verme olasılığını hatırlattı.



OPERASYON 3,5 SAAT SÜRDÜ



Hasan Özen'in durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 28 yıllık eşi Hatice Özen, Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal'e, böbreğini bağışlamak istediğini iletti. Hatice Özen'in böbreğinin, eşi Hasan Özen'e nakledilmesi için yapılan testler olumlu çıktı. 16 Ocak günü 3,5 saat süren operasyonla Hatice Özen'in bir böbreği, eşi Hasan Özen'e nakledildi. Hasan Özen, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.



'ARTIK DAYANAMIYORDUM'



Diyabet ve yüksek tansiyon hastalığının ilerlemesi sonucunda böbrek yetmezliği oluştuğunu belirten Hasan Özen ise, "Yıllarca tedavi gördüm. Daha fazla dayanamadım. Evde büyük sıkıntılar yaşıyordum. Eşim, durumuma daha fazla dayanamadı. Kadavradan böbrek çıkmasının zor olacağını gördük. 28 yıllık eşim bana böbreğini verdi. Eşimin her zaman yanımda olması beni hayata bağladı. Ben ve eşim şu an sağlıklıyız" dedi.



'VERİLEN SÖZ ÖNEMLİYDİ'



Eşi Hasan Özen ile ilk günden bu yana mutlu bir evlilikleri olduğunu, organ nakli kararından sonra hiç düşünmeden böbreğini vermek için girişimde bulunduğunu söyleyen Hatice Özen, "Evlenirken birbirimize verdiğimiz bir söz vardı. Hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmak için yola çıkmış ve birbirimize 'evet' demiştik. Ailemizin direğinin başımızdan eksik olmasına razı olamazdım. Sevgimiz ve birbirimize verdiğimiz söz her şeyin üstündeydi. Diyalize girdiği süre içinde yaşadıklarına dayanamadım. Doktor ve koordinatörlerimizle görüştük. Tahliller neticesinde böbrek nakline uygun olduğumuz görüldü. 16 Ocak günü ameliyatımız gerçekleşti. Şu anda ben ve eşim ayaktayız, çok iyiyiz" diye konuştu.



'ÇİFTİN HİÇBİR PROBLEMİ YOK'



Nakil operasyonu ile ilgili açıklamada bulunan AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Diyalize girme kararı tabi ki çok zor bir karardır. Hayatınızı makineye bağlı geçirmek zorunda oluyorsunuz. Özen ailesi de önce kadavra listesi için kayıt yaptırdı. Fakat kadavra listesinde yer alan hastaya ne zaman sıra geleceği belli olmuyor. Eşinin bağışçı olması üzerine Hatice Özen'in böbreği, eşi Hasan Özen'e nakledildi. Alıcı ve vericinin sağlık açısında hiçbir problemi yok" dedi.



