Son Dakika Haberleri: 280. Sokak asfaltlandı
Son Dakika Güncel 280. Sokak asfaltlandı - Son Dakika

280. Sokak asfaltlandı

6 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköy Mahallesi 280. Sokak'ta yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

280. Sokak asfaltlandı, System.String[]

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköy Mahallesi 280. Sokak'ta yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Cemal Akın yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamasında hava koşulları elverdiği sürece yol düzenleme çalışmaların devam edeceğini söyledi


Akın, "sıcak asfaltla yol düzenleme çalışmalarımızı Karaköy Mahallesi 280. Sokak'ta sürdürdük. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek sıkıntılı olan birçok noktayı bu şekilde uzun ömürlü olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edecek" dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Cemal Akın, Karaköy, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bacaklarını kurtlar yiyen talihsiz vatandaş, yetkililerden yardım istiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 280. Sokak asfaltlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]